Serie B cinese, Zibo Cuju: mancano 10 minuti e dalla panchina entra in campo…il proprietario

He Shihua, proprietario dello Zibo Cuju, è sceso in campo col numero 10 nei minuti di recupero del pareggio contro il Sichuan Jiuniu, club gemello del Manchester City

Davide Capano

Martedì è accaduta una scena stranissima in una partita di Serie B in Cina. He Shihua, patron dello Zibo Cuju, infatti, è subentrato per giocare gli ultimi minuti del match pareggiato 0-0 contro il Sichuan Jiuniu, squadra di proprietà del City Football Group. Il suo team resta ultimo con un punto in tre partite, ma il numero 10 ha fatto l’esordio nella veste di calciatore-proprietario nella China League One, allo stadio Longquanyi di Chengdu, sud-ovest cinese.

Il 35enne è l’azionista di maggioranza dello Zibo, come riportato da Titan Sports Plus su Twitter. Inoltre, secondo il sito specializzato Transfermarkt, è stato tesserato per altri due club nella “carriera da giocatore”: Chengdu Decci nel 2019 e Sichuan Huakun l’anno scorso.

Non è la prima volta che il titolare di una società calcistica cinese decide di giocare con la prima squadra. L’ex proprietario dello Shanghai Shenhua, Zhu Jun, ha disputato delle amichevoli in passato. Addirittura fece coppia con Nicolas Anelka in un match contro il CN Sports Argentina nel maggio 2012. Il 45enne, poi, ha minacciato di giocare contro il Manchester United, in una tournée asiatica dei Red Devils, ma alla fine saltò la sfida. A Hong Kong, invece, il 64enne Koon Wing-yee è ancora tesserato per il suo Wing Yee nella Prima Divisione nazionale, però ha giocato solo nel 2019. Storie dell’altro mondo.