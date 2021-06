Serie D, i veleni del derby campano: il Savoia “Ci avete aggrediti”, il Nola “Un normale alterco”

Vittoria di spessore e di maturità per la formazione di mister Ferraro allo stadio Sporting Club contro il Nola, ma gli strascichi polemici e legali sono molto importanti...

Il Savoia parla di aggressioni verbali e fisiche, anche ai danni del consulente sportivo Emanuele Righi, avvicinato ed ostacolato mentre raggiungeva la propria auto prima di lasciare lo Sporting Club di Nola. Questa la risposta del club bruniano: "L’S.S. Nola nega fermamente che gli ospiti siano stati vittime di intimidazioni in quanto, ed è fatto noto, il dispiegamento di forze dell’ordine allo Sporting Club di Nola è sempre tale da rendere praticamente impossibile che si verifichino intimidazioni. Non a caso, a fine gara uomini della polizia e dei carabinieri erano stati posizionati nella zona antistante gli spogliatoi e nel parcheggio, per cui ci risulta impossibile che possano verificarsi impedimenti alle entrate o alle uscite delle auto, a maggior ragione se queste appartengono a dirigenti avversari regolarmente identificati. Per quanto riguarda l’aggressione avvenuta in tribuna, si sottolinea che tutti gli spettatori erano stati regolarmente identificati dalle forze dell’ordine e non vi erano persone senza diritto di stazionare in tribuna".