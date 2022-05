Shock in Argentina: scommesse clandestine, armi da fuoco e droga – Chiusi i locali del Deportivo Español

Scoperto dalla polizia un torneo carcerario clandestino nei locali di proprietà del club argentino…

Un torneo carcerario clandestino con premi in denaro per somme fino a 2.000.000 di pesos e auto di classe. Questa l’ultima scoperta fatta dal Corpo Investigativo Giudiziario della Procura della Repubblica di Buenos Aires nei locali del DeportivoEspañol, club fondato nel 1957 da immigrati spagnoli e militante nel campionato Primera C Metropolitana. Come riportato da Diario Olè, nei locali del club argentino la polizia ha scoperto un torneo criminale clandestino con oltre 500 persone. Qui il gioco d’azzardo veniva praticato nella sua classica modalità: promesse di premi in denaro senza alcuna autorizzazione.