Si gioca a calcetto a Milano ma si muore per il derby di Lima: alla ricerca dell’omicida

Tre coltellate al torace e una sotto il cuore: così Adrian, tifoso dell'Universitario de Deportes (squadra nota anche come Universitario o La U) di Lima, è stato ucciso da un tifoso rivale dell'Alianza.

Adrian Yparraguirre Silva, 39 anni, peruviano, padre di due bimbi di 3 e 5 anni, autista in una ditta di spedizioni di San Giuliano Milanese, è morto da tifoso sfegatato a un torneo di calcio tra dilettanti. Ma le persone non gridavano e non si dimenavano per le squadre in campo. In via del Ricordo, a Crescenzago, a nord di Milano e ai margini dei campi dell'Associazione sportiva "Asd Agrisport", vicino a viale Padova: Adrian era lì insieme alla sua compagna per un torneo molto sentito dai peruviani che abitano a Milano, la "Super League". La lite nata sabato sugli spalti riguardava le due squadre di Lima, capitale del Perù, l'Alianza e l'Universitario.

Adesso gli investigatori della squadra mobile cercano il responsabile di questo omicidio assurdo, un delitto in tutto e per tutto, nel quale il tifo impazzito e l'alcol hanno giocato un ruolo primario. Per questo in Questura sono state sentite e verbalizzate tante persone per capire davvero cosa è successo. "Tra i testimoni interrogati, oltre una trentina, naturalmente l'autore dell'omicidio non c'è. Dobbiamo ricostruire esattamente i suoi movimenti per arrivare a lui e inchiodarlo in maniera incontrovertibile alle proprie responsabilità e non rischiare di portare in carcere magari qualcuno che non c'entra nulla, visto che di gente l'altro pomeriggio a tifare sul luogo dell'omicidio ce n'era proprio tanta e il clima era davvero molto elettrico", ha spiegato a Il Giornale il dirigente della squadra mobile Marco Calì i cui investigatori, coordinati dalla pm Marina Petruzzella, stanno analizzando sia i filmati delle telecamere della zona che quelli registrati con il telefonino dai presenti.