Simone Guerra lancia un messaggio di pace: “No Guerra” sulla sua maglia. E fa doppietta contro la Triestina

L’attaccante della Feralpisalò protagonista con la sua doppietta nella gara contro la Triestina in Serie C. E sulla sua maglia…

Altro messaggio di pace lanciato dal rettangolo verde. In Serie C, nella gara giocata tra Feralpisalò e Triestina del Girone A, l’attaccante dei Leoni del Garda, Simone Guerra, ha giocato sul suo cognome per lanciare un chiaro messaggio di pace.