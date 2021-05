Siviglia, il derby per la promozione finisce in rissa: 15 feriti, scambi di colpe e di accuse

Era una gara di promozione a livelli regionali andalusi, è diventata un caso politico di ordine pubblico...

Immagini deplorevoli quelle che arrivano dallo stadio San Sebastián di Villaverde del Río (Siviglia). Questo campo di calcio è stato testimone di una battaglia campale tra tifosi e giocatori tra l'Unione sportiva della città e l'Atlético Olivarense, in un derby regionale valido per la promozione nella Primera categoria andalusa. Non è stato un evento minore poiché 15 persone sono rimaste ferite. Fonti del servizio 112 dell'Andalusia hanno informato Europa Press che in relazione a questa rissa, alle ore 20.10 di venerdì avrebbero ricevuto comunicazioni riguardanti una situazione di "eccesso di capienza" nello stadio, con parti delle tribune "piene di spettatori" per assistere alla partita tra Unión Deportiva de Villaverde e Atlético Olivarense.