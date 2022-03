Solidarietà Women: Everton e Leicester in campo avvolte dalla bandiera dell’Ucraina

In occasione di Everton-Leicester, gara della FA Women’s Super League, le giocatrici sono scese in campo con…

Le manifestazioni di sostegno e di solidarietà al popolo ucraino trovano luogo in ogni stadio e in ogni campionato. Nella FA Women’s Super League, la massima serie del campionato inglese di calcio femminile, le giocatrici di Everton e Leicester sono entrate in campo avvolte dalla bandiera dell’ Ucraina. Un gesto di vicinanza e di sostegno al popolo ucraino, sempre più provato dall’incessante evolversi dell’invasione russa.

Sistematesi a centrocampo, le due squadre si sono riunite insieme dietro uno striscione con i colori della bandiera ucraina che riportava la scritta “Imagine all the people Sharing all the world”, frase tratta dal celebre brano “Imagine” di John Lennon. Anche nella sfida tra Reading e Manchester United Women le giocatrici hanno manifestato la loro vicinanza all’Ucraina indossando una maglietta con la scritta “NO WAR”.