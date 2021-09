“Solo marketing e niente progetto”: “Adesso basta”, i tifosi del Bari contro i De Laurentiis

Alla tifoseria organizzata barese non è piaciuto il calciomercato del club. Lo conferma lo striscione apparso in serata ieri all’Antistadio, accompagnato sulle pagine social dei gruppi della Curva Nord da un durissimo comunicato

Questo il testo del comunicato dei tifosi: “Con il triste epilogo dello scorso campionato, il “progetto triennale” dichiarato nel 2018 dalla presidenza (salto dalla D alla B entro il 2021) ha visto il suo fallimento. Abbiamo voluto dare un’ultima chance alla società in questo avvio di stagione, nonostante - a distanza di tre anni dagli annunci del presidente Luigi De Laurentiis - a Bari non ci sia ancora ombra di progetto, tecnico e sportivo. Allo stesso tempo, speravamo che gli errori del passato potessero essere di aiuto alla SSC Bari per comprendere che i campionati non si vincono privandosi dei migliori giovani (tra l’altro, in assenza di un vero vivaio) e comprando giocatori a fine carriera; non si vincono nemmeno cambiando sei allenatori in tre anni, o sostituendo tre Direttori Sportivi nello stesso lasso di tempo (con l’aggravante di aver affrontato il girone di ritorno dello scorso campionato senza un DS). Il tutto, senza mai programmare nei tempi la stagione e nell’approssimazione più totale. Il mercato delle ultime ore, a costo zero e affidato alle sole abilità del DS attuale, è l’ennesima prova di quanto scritto sopra. La SSC Bari, ad oggi, più che una società di calcio si è dimostrata una società di Marketing di basso profilo, rivolta alla tutela della propria immagine piuttosto che impegnata a lavorare per quegli obiettivi annunciati davanti ai microfoni con una sciarpa al collo, o in diretta streaming durante la presentazione di un’anonima maglia verde.