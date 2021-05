Spavento al derby giovanile di Siviglia: Uru sviene di colpo in campo, ora sta bene ma che paura…

Il Siviglia ha vinto il derby 2-0, ma ben presto il risultato è passato in secondo piano...

Paura tremenda per i partecipanti al derby giovanile tra Siviglia e Betis Siviglia. Uru, giocatore del Betis National League, è crollato a terra al minuto 83. Una scossa che ha tenuto i presenti con il fiato sospeso, dal momento che il calciatore ha perso conoscenza e ha trascorso tre minuti a ricevere assistenza fino a quando i soccorsi, dopo averlo rianimato, lo hanno portato via in barella. Il Betis Liga Nacional è arrivato all'ultima giornata dipendendo da se stesso per conquistare il titolo, ma il Siviglia è stato superiore e ha vinto il torneo per il sesto anno consecutivo. Un duello di 105 minuti in cui il risultato è passato in secondo piano, poiché l'unica cosa che preoccupava entrambe le squadre era la salute di Uru, giovane giocatore del Betis.