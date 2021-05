Spotify vuole l’Arsenal: Thierry Henry “Ek è determinato e vuole ricreare il Dna del club”

Arsenal, il CEO di Spotify fa sul serio. Il sogno di Daniel Ek è quello di acquistare l’Arsenal, il club di cui è tifoso: lo svela Thierry Henry, che conferma le intenzioni del fondatore di Spotify.

L'amministratore delegato e fondatore di Spotify Daniel Ek ha contattato la famiglia del proprietario dell'Arsenal Stan Kroenke per fare un'offerta per l'acquisto del club della Premier League, ma potrebbe essere necessario prendere il controllo, ha detto l'ex nazionale francese Thierry Henry. Ek ha fatto sapere la scorsa settimana di essersi assicurato i fondi per acquistare l'Arsenal, valutato 2,8 miliardi di dollari secondo Forbes. I media britannici hanno riferito che i grandi dell'Arsenal Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, stavano sostenendo l'offerta di Ek.

Ma i proprietari americani del club, sotto il fuoco dei fan in seguito al tentativo fallito della squadra del nord di Londra di formare una Superlega, hanno respinto ogni discorso su una possibile ipotesi di vendita. Kroenke e suo figlio e direttore Josh hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in risposta all'interesse di Ek dicendo che rimangono "impegnati al 100% con l'Arsenal" e non sono interessati a vendere una quota nel club. "Lui (Ek) ha già contattato (la famiglia Kroenke) e ha confermato aver raccolto i fondi per assicurarsi di poter fare una buona offerta", ha detto Henry a Sky Sports. "Adesso hanno bisogno di sostegno. Stanno cercando di offrire una soluzione che coinvolga i tifosi e che riacquisti il ​​DNA del club. Una cosa che voglio ribadire è che Daniel non si allontanerà, sarà lì ad aspettare di vedere se vogliono vendere. Ci vorrà molto tempo, ma sappiamo cosa vogliamo fare". Spotify e Arsenal hanno entrambi rifiutato di commentare le osservazioni di Henry. L'Arsenal era tra i sei club inglesi che si sono iscritti al progetto proposto per la Superlega europea prima di ritirarsi in mezzo a una tempesta di proteste da parte di tifosi, giocatori e governo britannico. Il club è nono nella classifica di Premier League ed è impegnato nelle semifinali di Europa League.