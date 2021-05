Stella Rossa ai rigori! Doppio trionfo nel derby di Belgrado per Stankovic

Stadio Rajko Mitic di Belgrado, il derby in finale di coppa di Serbia sorride alla Stella Rossa. Due rigori sbagliati beffano il Partizan, dopo lo 0-0 di tempo regolamentari e supplementari.

Era un derby ad alta tensione. Non era in palio solo la coppa di Serbia fra Stella Rossa e Partizan. C'era anche il timore di un ulteriore regolamento di conti fra tifosi, dopo che nei giorni scorsi ci sono stati violenti scontri tra le due tifoserie a seguito dei festeggiamenti Scudetto da parte della Stella Rossa. Il derby eterno in finale di coppa è stato lungo, tosto e duro. Dopo quasi 130 minuti di gioco, ovvero dopo tempi regolamentari, supplementari e relativi recuperi, tutto si è deciso ai rigori.