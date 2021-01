Striscione di insulti e auto sul marciapiede fuori dallo stadio: la notte di Balotelli a Brescia

Pessima accoglienza per Mario Balotelli a Brescia. Dura frase contro di lui degli ultras e parcheggio negato all'interno dello stadio...

In occasione di Brescia-Monza 0-1, è comparso allo stadio Rigamonti, fuori, uno striscione contro Mario Balotelli: ”Sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero, uomo senza dignità”. A qualcuno è parso esagerato, per qualche settimana l’ex centravanti azzurro era stato dignitoso, in campo, nella stagione delle rondinelle in A. Lui è andato in tribuna, non ha ancora recuperato dai problemi muscolari, a 50 giorni dall’ingaggio di Galliani è fermo a un’ora e a un gol, contro la Salernitana.