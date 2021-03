Su questo niente derby: Boca e River unite per la verità e la giustizia sui “desaparecidos”

Non è la prima volta ch Boca e River si uniscono: già lo scorso Natale quando entrambi hanno ricevuto donazioni di pannolini, latte e cibo non deperibile nei loro stadi e li hanno consegnati a coloro che più ne avevano bisogno.

Importante nota congiunta di Boca Juniors e River Plate che si uniscono per affrontare una questione di grande rilevanza in Argentina: "Boca e River convocano i parenti dei soci scomparsi durante l'ultima dittatura militare per contattare il club per conoscere le loro storie e rivendicare il loro status aziendale nel quadro di una politica di memoria, verità e giustizia.