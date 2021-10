Sudafrica, caro derby quanto mi costi! Soweto e i controlli anti-Covid…

Non è ancora ufficiale se i tifosi di Kaizer Chiefs e Orlando Pirates potranno accedere allo stadio per il derby di Soweto. Fra controlli e personale, i due club potrebbero spendere quasi 100mila euro più del solito

Il Soweto Derby in programma il prossimo sabato 6 novembre al FNB Stadium potrebbe costare ai padroni di casa Kaizer Chiefs (sesti in classifica con 12 punti) e i rivali Orlando Pirates (un punto in meno) fino a 1 milione di rand sudafricani (poco meno di 100mila euro) più del solito! I protocolli Covid-19, gli affitti degli stadi e la prevista necessità di più personale aumenteranno rapidamente le spese di pianificazione di una partita di queste dimensioni, come quella fra capi e pirati. La sicurezza dovrà controllare molto più di un semplice biglietto.