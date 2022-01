Supercoppa femminile, la premiazione troncata: la Tv pubblica spagnola si difende…

Virginia Torrecilla torna in campo e in tv, ma il segnale "live" della premiazione della Supercoppa femminile si interrompe sul più bello...

La Supercoppa femminile è stata senza dubbio uno degli eventi sportivi più importanti di questa domenica e la sua trasmissione su La 1 di RTVE è stata seguita da migliaia di telespettatori. Ma al di là dello spettacolo sportivo offerto da Barcellona e Atletico Madrid, con il risultato finale a favore della squadra catalana (7-0), e il ritorno di Virginia Torrecilla dopo due anni di assenza per un tumore al cervello, la brusca fine della trasmissione ha reso impossibile per i tifosi godersi il momento in cui le giocatrici del Barça hanno alzato il trofeo. La scelta di troncare la diretta prima della premiazione ha scatenato una raffica di critiche nei confronti dell'ente pubblico. "Irrispettoso", "Vergognoso" sono solo alcune delle opinioni espresse da diversi fan che non credevano a quello che stava succedendo.