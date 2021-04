Tante persone al compleanno della figlia: Tevez canta e balla senza mascherina…

La diffusione delle foto della festa ha generato un ampio dibattito sui social network; dalla Federcalcio argentina non ci sono ancora state reazioni.

Giovedì 1 aprile Carlos Tevez ha festeggiato il compleanno di sua figlia Florencia. Lo ha fatto con una riunione di famiglia alla quale sono stati invitati il DJ Fer Palacio e la band El Show de Andy. Come ha potuto constatare La Nacion, tutto si è svolto in un contesto privato e all'aperto, nella casa dell'Apache a La Horqueta, a San Isidro. Ma ciò che ha scatenato la polemica è stata la diffusione delle immagini e dei video dell'evento realizzati dalla band. Lì si vede il capitano del Boca cantare e abbracciarsi con i musicisti. Dato che cantavano, nessuno di loro aveva la mascherina. Come riportato dal Boca, nel settembre 2020 Tevez era stato infettato dal coronavirus, ma ciò non lo esime dal poter essere nuovamente infetto e contagioso.

In un contesto molto speciale per la famiglia Tevez, a poco più di un mese dalla morte di Segundo, suo padre adottivo, i 16 anni della figlia di Tevez sono stati un motivo per sorridere dopo tanta tristezza. "Il compleanno di Flor Tevez. Notte con la famiglia e gli intimi. Grazie Carlitos per averci trattato così bene e averci sempre tenuto a mente", è scritto in un post di Instagram. In alcune foto si può vedere Carlitos cantare con la band, in un'immagine che mostra che c'erano più di 10 persone all'incontro, oltre quanto consentito dal governo della provincia di Buenos Aires e dal Comune di San Isidro, in tempi in cui il numero di casi positivi cresce ogni giorno in tutto il Paese. Due giorni dopo, Tevez faceva parte della squadra del Boca che ha battuto Defensa y Justicia 2-1 alla Bombonera e ha anche segnato. Dopo la partita, l'attaccante si è avvicinato a una delle bancarelle della Bombonera, ha stretto la mano a due degli ex combattenti, nell'ambito di un tributo che si è tenuto prima della partita per i 39 anni dall'inizio della guerra con il Regno Unito nelle Isole Falkland e, per ammirazione, ha regalato a uno di loro la maglia. "Sono felice. Il Boca ha vinto, Carlitos mi ha dato la maglia. La verità è che sono molto felice; ho intenzione di incorniciare la maglietta", ha detto Carlos, il soldato che ha ricevuto l'indumento.