Tempesta Elpida, problemi all’illuminazione pubblica: anticipato il derby di Atene?

Il Panathinaikos ha rilasciato i biglietti per il derby ateniese di domenica 27 febbraio contro l'AEK per la Super League greca.

I tifosi dell'AEK Atene potranno acquistare esclusivamente online i circa 4.000 biglietti disponibili per il derby con il Panathinaikos. Lo stadio Apostolos Nikolaidis sarà mezzo pieno per l'allentamento delle misure anti Covid, dopo che nelle partite con Aris e Olympiakos erano ammesse solo 1.000 persone.

Come annunciato dal Panathinaikos, i prezzi dei biglietti partono da 10 euro per le curve e raggiungono i 70 euro per i Vip. Si segnala inoltre che nel suo annuncio il Panathinaikos lascia aperta la possibilità di modificare l'orario del match, originariamente previsto per le 19:30. Il motivo ha a che fare con il problema che ha creato nell'illuminazione pubblica il crollo della pensilina in viale Alexandra dopo la tempesta denominata "Elpida".