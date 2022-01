Tempesta sul derby e Nacional a bocca asciutta: la monetina dice…Penarol…

Derby interrotto, ma Peñarol in finale...

Peñarol e Nacional Montevideo si sono affrontate per il torneo estivo di preparazione intitolato a Fernando Morena e Atilio García. Squadre in campo e pioggia. Tuttavia, la tempesta che si è scatenata durante la gara è stata violenta e improvvisa. Dopo 72 minuti di gioco, le immagini hanno mostrato un diluvio senza precedenti.

L'arbitro della partita Leodán González ha aspettato il miglioramento del meteo, ma il tempo inclemente non ha mai cessato di riversare acqua sul campo di gioco e, a 10 minuti dal termine, il direttore di gara stesso ha deciso di sospendere temporaneamente la classica a causa di un'inaspettata quantità d'acqua che ha trasformato le tribune in cascate. Pochi istanti dopo la pioggia ha ceduto il passo al temporale e il giudice ha optato per una decisione di buon senso per salvaguardare la salute dei protagonisti.