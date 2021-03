Test antidoping dopo il derby: calciatore della Dinamo Bucarest positivo alla cocaina

Il 30enne attaccante senegalese, filmato durante una festa a gennaio, è risultato positivo al test antidoping effettuato il 10 febbraio

Magaye Gueye, attaccante senegalese della Dinamo Bucarest, è risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping effettuato al termine della partita contro l'FCSB (ex Steaua) della Coppa di Romania disputata il 10 febbraio, secondo il quotidiano sportivo Gazeta Sporturilor. L'Agenzia nazionale antidoping rumena (ANAD) ha già comunicato alla Dinamo e alle autorità calcistiche il risultato del test, che sarà valutato nuovamente in una seconda analisi. Se la positività venisse confermato, il giocatore potrebbe essere sospeso per un periodo fino a due anni, secondo il regolamento disciplinare della Federcalcio rumena (FRF). Inoltre, la stampa rumena ha affermato che la Dinamo Bucarest potrebbe portare il giocatore in giudizio, anche se il club non sarà sanzionato, a meno che quello di Magaye Gueye non si riveli un caso di doping amministrato dalla squadra. Il 30enne calciatore era già al centro delle polemiche lo scorso gennaio, quando è stato ripreso mentre beveva in una jacuzzi con due modelle in un video diventato virale.