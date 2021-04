Thierry Henry e il gol di “mano” con l’Irlanda: “Ho ricevuto moltissime minacce di morte”

Il francese ha svelato le minacce ricevute prima dei Mondiali 2010 in Sud Africa per colpa della famosa mano con l’Irlanda del Trap…

Il 18 novembre 2009 la Francia ha lasciato l’Irlanda fuori dai Mondiali 2010 grazie ad una mano decisiva di Thierry Henry in area di rigore, non sanzionata come infrazione, che provocò il disprezzo incondizionato della nazionale verde, al tempo allenata da Giovanni Trapattoni. Una volta passate le polemiche e gli anni, la star francese ha adesso rivelato di aver avuto addirittura bisogno delle guardie del corpo per garantire la sicurezza sua e della famiglia dopo aver ricevuto infinite minacce di morte.

“Non riesco a spiegare perché succede, ma è qui che diventa difficile. E non lo dico per convincere la gente a dire ‘Oh mio Dio’. No. Ma poi, dopo quell'episodio, ho ricevuto lettere, minacce di morte, mia figlia è dovuta andare a scuola con una guardia del corpo per due settimane perché aveva paura: ‘Sappiamo dove vivi’ ”, ha rivelato Henry in un’intervista al tabloid The Sun.

Le immagini mostrarono chiaramente come Henry avesse usato la sua mano per controllare il pallone e servire il passaggio a William Gallas, che segnò l’1-1 col quale la Francia si qualificò per il Sud Africa. “Ho avuto paura, ho messo una guardia del corpo su mia figlia; non l’ho mai confidato prima. Non lo dico per migliorare o peggiorare quanto successo, non ha niente a che fare con niente. Ma è stato difficile. Questo è ciò che le persone a volte non capiscono, non vuoi ricevere minacce di morte. Non vuoi ricevere nulla, non vuoi che tua figlia sia un bersaglio. Non lo vuoi”, ha chiosato Thierry, noto anche per aver abbandonato recentemente i social.