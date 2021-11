Tifosi Bari dopo il derby vinto ad Andria: gomme squarciate dalle buche in autostrada

Fortunatamente non ci sono stati feriti...

Una carovana di auto dei tifosi del Bari si è ritrovata con i pneumatici delle loro auto squarciati sulla strada provinciale 231 "Andriese-Coratina" in prossimità del Km 43, in territorio andriese, a causa di grosse e profonde buche sulla carreggiata. È successo nella serata di domenica, durante il tragitto di ritorno nel capoluogo regionale dopo aver assistito al derby Fidelis Andria-Bari 0-3.

Diverse auto, nell'immissione dalla Tangenziale di Andria sulla strada provinciale in direzione Bari, sono finite con le ruote in buche profonde che, causa il buio pesto e l'assenza di illuminazione pubblica, non erano visibili, riportando il danneggiamento degli pneumatici e qualcuna anche danni meccanici che hanno determinato l'intervento del carro-attrezzi, come segnala Andrialive.it. I tifosi del Bari hanno richiesto l'intervento della Polizia Locale per la costatazione dei danni ma, soprattutto, per la segnalazione del pericolo onde evitare ad altri automobilisti di finire a loro volta dentro quelle buche, documentate dalla foto di Andriaviva.it.