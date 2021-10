Tifosi spaventati, ultras Bratislava evacuati: l’invasione annunciata del derby slovacco

Classico slovacco tra Spartak Trnava e Slovan Bratislava. Lo scontro è stato sospeso con il punteggio di 0-0 quando i tifosi di entrambe le squadre hanno invaso il campo e si sono anche affrontati tra loro con lanci di oggetti e razzi.

Il "Classico slovacco" tra Spartak Trnava e Slovan Bratislava è sempre ad alto rischio a causa della rivalità tra le due tifoserie. Tutte le misure di sicurezza si sono rivelate tuttavia inadeguate. Gli incidenti sono scoppiati dopo soli 15 minuti di gioco. Le due curve si sono affrontate in una battaglia che, in un primo momento, è iniziata con insulti e scambio di cori e si è conclusa nel peggiore dei modi: con un'invasione di campo.

Prima di entrare in campo, il lancio di oggetti non si è fermato. È stato anche possibile assistere a occasionali lanci di petardi e fuochi d'artificio, con il pericolo che ciò ha comportato per l'incolumità di tutti i presenti. L'arbitro non ha esitato un secondo e ha mandato i giocatori negli spogliatoi. Infine, la partita non è stata ripresa e i tifosi delle due squadre sono stati evacuati dalla polizia.