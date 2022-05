Tifoso madridista espulso dal derby: “Non per la maglia del Real, ma perché provocava…”

Tifoso merengue molesto...

Un tifoso del Real Madrid che era accompagnato da suo figlio è stato espulso "per aver provocato e insultato" durante il primo tempo, secondo il club, arrivando persino a prendere a pugni un tifoso dell'Atlético. Il capo della sicurezza dello stadio lo ha visto. La Polizia Nazionale ha deciso di espellerlo per l'aggressione e gli insulti. La sicurezza privata dello stadio lo ha scortato nell'atrio di una gradinata. La polizia li ha portati in strada. Anche il tifoso biancorosso dell'Atletico è stato espulso per aver partecipato alla lite.

Una storia, questa, confermata dall'Atletico, che da ieri sera avalla testimonianze sui social di persone vicine al luogo dell'accaduto . E dicono che era così, proprio così. Il tifoso madrileno che era con suo figlio non è stato espulso "da nessuna ora" per essersi vestito con la maglia del Real e appartenere alla squadra rivale, ma per gli incidenti, gli insulti e la rissa che ha provocato, per il suo cattivo comportamento. "Gli altri 800 che hanno indossato la maglia del Real Madrid lo possono dire e non hanno avuto un solo problema" ha scritto @GolDeGodin_ su Twitter. "Verissimo. Li abbiamo tenuti vicini. Sono un tifoso del Real Madrid e sono stato con mia figlia di 11 anni circondato dagli Atléticos e mi hanno trattato molto bene", ha confermato David Calderón (@ kambala72).