Tra chi non salta e chi fa i bisogni: quando il derby degenera…

Le scene da una "festa"

"Chi non salta rossonero è", è stato il coro d'ordinanza della giornata dello scudetto interista. Lo scudetto è stato strappato alla Juventus, ma i veri rivali sono quelli cittadini. Ci sta, sarebbe stata ed è stata tante volte la stessa cosa a parti invertite.

Quella che sorprende, non in senso positivo, è una foto che gira sui social di tre tifosi nerazzurri intenti a fare i propri bisogni di fronte alla sede rossonera di Casa Milan in orario notturno...Per saper vincere bisogna saper evitare.