Tragedia nel calcio argentino: una donna è morta alla vigilia del match tra Boca e Quilmes

A ridosso del match tra Boca e Quilmes per la Coppa d'Argentina, una donna ha perso la vita in un incidente stradale subito da un autobus che ha trasportava i fan "Xeneizes" nella città di Mendoza.

Attraverso una dichiarazione sui propri social network, il direttivo del Boca Juniors si è dichiarato molto addolorato per la morte di una tifosa in vista della partita contro il Quilmes per la Coppa d'Argentina.

"Il Club Atlético Boca Juniors si rammarica del tragico incidente subito dai tifosi Xeneizes che si sono recati a Mendoza per godersi la partita di stasera per la Copa Argentina e si rende disponibile alla loro famiglia e ai loro amici", ha reso noto il club. Il Boca ha poi battuto 3-2 gli avversari del Quilmes.

Darío Benedetto, attuale capitano del Boca Juniors, si è lamentato di questa tragedia e ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram per porgere le sue condoglianze alla famiglia del defunto: "Triste notizia per tutto il mondo del Boca". "Sono molto dispiaciuto per l'incidente del gruppo Boca che stava viaggiando per incoraggiarci. Una pronta guarigione per i feriti e le mie condoglianze e forza per i parenti della persona deceduta", ha scritto il Pipa.