Troppi casi Covid nel Persija di Marco Motta: rinviata la gara con il Madura

La squadra indonesiana di Jakarta (un titolo vinto nel 2018), che è stata fino a gennaio allenata da Angelo Alessio, conta diversi casi Covid. Marco Motta e compagni costretti a saltare la gara con il Madura United

Nella Liga 1 Indonesia è stata posticipata la gara tra Persija Jakarta e Madura United, originariamente in programma mercoledì 9 febbraio. Questa la decisione, risultato della riunione d’emergenza della PT Liga Indonesia Baru (LIB) dopo i diversi casi Covid-19 riscontrati nella squadra di casa. Il numero dei giocatori positivi non ha consentito il regolare svolgimento della gara. Nel Persija Jakarta, ricordiamo, gioca l’ex Juventus e Genoa (tra le altre) Marco Motta, in Indonesia dal gennaio 2020. Molto utilizzato da terzino destro nel 4-3-3 dei Macan Kemayoran, nell’attuale campionato il 35enne di Merate ha anche segnato un gol (nella trasferta contro il Persela Lamongan) e fornito due assist.