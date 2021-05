Tutti in piazza a protestare: non vogliamo in Colombia la Copa America sporca di sangue

Le tensioni in Colombia continuano e questo mercoledì hanno raggiunto i cancelli dello stadio El Campín, con una manifestazione pacifica che chiede il non svolgimento della Coppa America nella nazione dei Cafeteros.

Redazione DDD

Un piccolo gruppo di tifosi di calcio in rappresentanza di diverse squadre si è riunito davanti agli uffici della Federcalcio colombiana a Bogotá per protestare contro la co-organizzazione colombiana della Copa América del mese prossimo come parte dell'ondata di proteste politiche che ha investito il paese.

Una partita di calcio in una delle vie principali di Bogotá e attività artistiche hanno segnato questo mercoledì la protesta svoltasi davanti allo stadio El Campín contro lo svolgimento della Copa América, che la Colombia ospiterà il mese prossimo con l'Argentina. "Non lasciare che lo Stato segni un gol. No alla Copa América", era scritto su uno dei graffiti che i manifestanti hanno fatto su un muro a El Campín, una delle sedi del torneo continentale. Decine di persone hanno partecipato al quarto giorno dello "sciopero nazionale" contro il governo del presidente Iván Duque per chiedere cambiamenti nelle sue politiche e la fine della brutalità della polizia.

Con graffiti che dicevano "# NoALaCopaAmérica" ​​e poster con messaggi come "The Blood Cup. Il pallone non deve essere sporco di sangue", i manifestanti si sono radunati per dire no al torneo continentale, che è stato ratificato di recente settimane dalla Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) e dal governo colombiano.