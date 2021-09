Tutto confermato, rissa al pub dopo il derby di Glasgow: un ferito e un arresto

Un video di una rissa fuori da un pub nel centro di Glasgow è apparso online dopo il derby di domenica scorsa vinto 1-0 dai Rangers contro il Celtic.

Domenica i Rangers hanno affrontato e battuto 1-0 il Celtic a Ibrox, il primo derby dopo che le restrizioni per il Covid-19 sono state notevolmente allentate. Nel corso della settimana post Old Firm, è spuntata una clip di una rissa fuori da un bar irlandese, in Bell Street, in cui si vede diversi ultras che si picchiano fra loro prima che alcuni agenti di polizia arrivino sulla scena dei disordini. La polizia scozzese ha confermato che i suoi agenti si sono recati in una sede di Merchant City intorno alle 17:35 di domenica 29 agosto.

Un uomo è stato portato in ospedale per cure mediche, mentre un altro è stato arrestato. Tre uomini in totale saranno segnalati in relazione all'incidente. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Gli agenti sono stati chiamati a combattere fuori da un locale di Bell Street a Glasgow intorno alle 17:35 di domenica 29 agosto 2021. Un uomo è stato arrestato sul posto. Un uomo è stato portato in ospedale per le cure".