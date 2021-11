Twentse derby, sigarette accesi e pullman rotti: i due club “Non siete degni di essere tifosi”

Comunicato durissimo del Twente contro i suoi stessi tifosi...

Una settimana dopo il Twentse derby contro l'Heracles, il Twente come club si è nuovamente scagliato contro i tifosi che dopo la partita di Eredivisie a hanno lanciato sassi e fuochi d'artificio contro gli autobus dei tifosi di Almelo. Il club chiede l'aiuto delle persone che hanno visto qualcosa per segnalare i fatti. "Non può essere che la nostra serata calcistica venga rovinata dai singoli". Dopo il derby, vinto 1-0 dal Twente sul suo campo allo stadio De Grolsch Veste, diversi autobus con i tifosi Heracles a bordo sono stati bersagliati di pietre e fuochi d'artificio mentre tornavano a casa. Nell'autobus in cui era seduta Nathalie Geerts di Almelo con suo figlio, tre finestrini si sono rotti. Il giorno dopo la mamma-tifosa ha espresso il suo disgusto per questo grave episodio.