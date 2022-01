Ultras Siviglia: non potevano entrare al derby ma si sono radunati lo stesso…

Niente pass per lo stadio, ma non importa...

Il derby di copa del Rey di sabato scorso fra Betis e Siviglia era vietato ai tifosi ospiti, quindi non hanno potuto entrare allo stadio. Ma come documenta questa foto, si sono riuniti lo stesso nella notte di vigilia. Poi il derby è andato come è andato, sospensione sull'1-1, Jordan colpito e vittoria Betis il giorno dopo. Ma loro erano comunque insieme...anche senza poter andare al derby...