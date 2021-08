Un saluto nazista durante il derby Nizza-Marsiglia: immagini sequestrate

L'associazione SOS-Racisme ha sporto denuncia e la Licra ha denunciato i fatti alla Procura, mentre il Nizza si è costituito parte civile.

Un inequivocabile saluto nazista in tribuna all'Allianz Riviera, visto e filmato da più persone: i fatti, accaduti il ​​22 agosto in occasione della partita Nizza-Marsiglia, valida per la terza giornata di Ligue 1, saranno esaminati dalla giustizia. La Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (Licra) ha annunciato di aver denunciato i fatti alla procura di Nizza, mentre l'associazione SOS-Racisme ha sporto denuncia per "incitamento all'odio e alla violenza razziale". Il club dell'OGC Nice, dal canto suo, si è costituito parte civile. L'uomo che ha eseguito il saluto fascista è stato poi portato fuori dalla tribuna dalla sicurezza dello stadio, secondo le immagini pubblicate sui social media. Secondo il quotidiano Nice-Matin, il club ha fornito "immagini di sorveglianza alla polizia per consentire l'identificazione dell'autore del saluto nazista".