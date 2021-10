Un volto insanguinato e tanta paura al derby: i due club di Los Angeles uniti contro la violenza

I fan del Los Angeles Galaxy e del Los Angeles FC si sono scontrati al Dignity Health Sports Park Stadium dopo il derby terminato 1-1 in MLS di domenica.

Rissa dopo il derby del 3 ottobre, dopo gli episodi di violenza tra tifosi delle due squadre di Los Angeles già avvenuti in una partita del 28 agosto tra le due squadre al Banc of California Stadium, in casa del LAFC. Le squadre hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: "La Galaxy e LAFC sono impegnati a far crescere lo sport e la cultura del calcio a Los Angeles e oltre. Siamo orgogliosi di condividere una delle nuove rivalità più eccitanti al mondo. Ci impegniamo anche a fornire un ambiente sicuro e piacevole per i nostri ospiti e le loro famiglie in tutti gli eventi e le partite. La violenza dei fan non ha posto nelle nostre partite. Il tipo di comportamento mostrato nelle partite del 28 agosto e del 3 ottobre deve appartenere allo spirito del gioco".