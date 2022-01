Uruguay, va via la luce: tutti a casa, partita vinta al Penarol che adesso pensa al derby

Al 52' minuto tra Peñarol e Ñublense, la luce in tutto lo stadio si è spenta e la stessa scena si è ripetuta all'81' minuto: sospensione definitiva della partita. Adesso il Penarol prepara il derby di Montevideo di sabato contro il Nacional.

Il calcio non finisce mai di stupire. Peñarol e Nublense, che stavano disputando un'amichevole molto divertente, hanno dovuto interrompere definitivamente le ostilità all'81'. Ed è proprio la luce che si è spenta in tutto lo stadio Alberto Suppici in due occasioni, la causa che ha portato alla sospensione definitiva del match. Il primo black out arriva al 52' sull'1-0 a favore degli uruguaiani. L'incontro si è fermato per qualche istante ed è ripreso poco dopo.