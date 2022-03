Vandalismi al derby di Belgrado, la Stella Rossa al Partizan: “Ci dovete 55mila euro!”

I tifosi del Partizan, lo scorso 27 febbraio, all'ultimo derby perso 2-0 sul campo della Stella Rossa, hanno fatto danni sulla tribuna sud dello stadio "Rajko Mitic". Adesso i biancorossi chiedono il risarcimento per i lavori di ripristino.

Questa è la somma di denaro che i biancorossi e gli esperti hanno stimato come risarcimento per i danni che i tifosi del Partizan hanno fatto durante e dopo la partita. Circa 3.000 sedie sono state rotte nella curva sud dello stadio di Belgrado, altre sono state date alle fiamme e il Partizan deve solo per questo 40.000 euro all'eterno rivale. Gli altri 15.000 sono per i tornelli con i lettori dei biglietti digitali danneggiati della tribuna sud, oltre ai danni alle porte in alluminio a tre ante. Dal canto loro, i calciatori del Partizan hanno fatto a loro volta danni negli spogliatoi del Marakana, ma questo non è stato incluso nella richiesta di risarcimento presentata dalla Stella Rossa. In precedenza, la Commissione disciplinare della Federcalcio serba aveva già multato il Partizan di 1.200.000 dinari a causa dei danneggiamenti dei suoi tifosi nel 166esimo derby eterno. Ma non è finita, attenzione: se la situazione di classifica in Super League rimanesse così (Stella Rossa prima e Partizan secondo con 3 punti in meno e 1 gara da recuperare), significherebbe che un nuovo derby di Belgrado fra Stella Rossa potrebbe essere giocato ancora al Marakana nei playoff...