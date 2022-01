Veleni da derby, Betis: Guardado imita Jordan e poi si scusa “Non l’ho preso in giro”

Andrés Guardado ha dovuto esporsi per chiarire un gesto compiuto dopo aver battuto il Siviglia, in cui sembrava imitasse Joan Jordan colpito la sera prima. Il messicano ha assicurato che non stava prendendo in giro l'avversario...

"Colgo l'occasione per chiarire il video che da quello che vedo tutti coloro che non mi conoscono lo hanno interpretato in modo sbagliato anche se del tutto comprensibile dal contesto", si è scusato il messicano del Betis in un messaggio sui social network. "Ecco perché voglio dire con enfasi che in nessun momento stavo prendendo in giro Jordán, vittima di un colpo che è stato un evento che non dovrebbe essere vissuto su un campo di calcio e che è un peccato sia avvenuto. Credetemi, anche se pensassi che Jordan abbia in qualche modo torto, non lo farei mai un gesto di scherno nei suoi confronti", ha aggiunto. Infine, ha anche lasciato un messaggio per il calciatore del Siviglia: "Detto quanto sopra, quello su cui non sono d'accordo è tutto quello che è successo dopo sul campo, che ho vissuto in prima persona. Ci conosciamo tutti nel mondo del calcio e so che prima o poi si saprà cosa è successo davvero", ha detto.