Verratti come Platini: le sigarette, una storia d’amore che… piace ai tifosi

Marco Verratti è un assiduo fumatore - e questo non è un segreto per nessuno - ma in rete è diventato virale un video in cui il centrocampista azzurro viene ripreso mentre fuma seduto sul sedile del passeggero.

La storia d'amore tra il tabacco e Verratti non è una novità, tre anni fa - infatti - il giornalista francese Julien Laurens scrisse: "La scorsa settimana ha fatto le 6 di mattina al compleanno di Neymar, fuma, beve e esce praticamente tutte le sere. Il fatto che scenda in campo e faccia una prestazione come quella a Old Trafford credo che sia davvero sensazionale…". Il centrocampista non è il primo calciatore beccato con una" bionda" e non sarà l'ultimo. Per rimanere in tema Francia rimasero nella storia le parole di Michel Platiní: "Avvocato non si preoccupi se fumo io, sarebbe grave se iniziasse a fumare Bonini che in campo deve correre anche per me".