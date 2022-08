Verso il Qatar, Argentina-Brasile sospesa dopo 6 minuti: le due rivali si rifiutano di rigiocarla a Settembre

La Selecao di Tite e l’Albiceleste di Lionel Scaloni hanno disputato 17 incontri, una in meno rispetto a tutte le altre nazionali. Ricordate l’incontro tra Brasile e Argentina al Neo Quimica Arena di Sao Paulo del 5 settembre 2021? Ecco, a distanza di un anno quella gara, sospesa dopo soli 6 minuti di gioco con l’entrata di funzionari sanitari che hanno portato via dal campo quattro giocatori argentini accusati di aver violato le regole di quarantena per il Covid e di aver falsificato i documenti per entrare illegalmente in Brasile, dovrà essere disputata il prossimo 22 settembre…forse.

Come riportato da SI, il Brasile sta cercando in tutti i modi di non scendere in campo perché la partita è considerata troppo rischiosa in vista del Mondiale. Insomma, la Selecao preferirebbe disputare solo due amichevoli in Europa in preparazione del torneo in Qatar. Troppi sono i timori per eventuali squalifiche, infortuni e il boicottaggio dell’Argentina. Lo stesso presidente della Confederazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato: “Ci stiamo muovendo per metterci in contatto con la Fifa in modo che questa partita non venga disputata. Faremo il possibile per rispondere alla richiesta del nostro staff tecnico. Il nostro obiettivo è vincere la Coppa del Mondo in Qatar”. Le federazioni dei due paesi hanno portato il caso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. Nei prossimi giorni è attesa la decisione.