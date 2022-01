Vuoi andare a vedere il Clasico o i derby di Milano e Manchester? Ci pensa l’agenzia di Cantona…

L'ex giocatore francese ha avviato un'attività che coinvolge alcuni tra i migliori club del mondo in una scommessa decisa alla scoperta della passione del calcio.

Éric Cantona è una delle figure più carismatiche del calcio mondiale con una carriera di successo alle spalle ma non senza polemiche. L'ex calciatore francese, che ha vissuto la sua età dell'oro sotto Sir Alex Ferguson al Manchester United, non ha rifiutato di sostenere diverse cause politiche e umanitarie una volta lasciato il campo e anche la sua incursione nel mondo del calcio è stata sorprendente. Forse meno noto è il suo lato di imprenditore, cui ora intende dare una spinta con la creazione di Looking FC, un'agenzia di viaggi che mira a mettere in contatto i tifosi con l'aspetto più appassionato dello sport del pallone, offrendo la cultura e storia delle grandi squadre di calcio mondiali a chiunque lo desideri con pacchetti viaggio che includono alcune delle partite più rappresentative, come il Clasico tra Real Madrid e Barcellona.

“Mi piacerebbe credere che alcune persone credano ancora nella passione e nell'anima del gioco . E che queste persone sono ancora interessate alla storia e a tutto ciò che circonda i club più iconici: i loro protagonisti, le città e gli stadi", afferma il francese nelle dichiarazioni raccolte da The Sun. “Tuttavia, oggi scopri che alcune persone tifano un club di cui non conoscono magari nemmeno la vera storia Penso che sia importante ed è per questo che abbiamo lanciato Looking FC, un modo per permettere ai tifosi di immergersi nelle viscere storiche dei club e godersi una partita di calcio speciale", aggiunge Cantona. Pertanto, Looking FC offre pacchetti di quattro giorni per visitare alcune delle capitali mondiali del calcio come Manchester, Liverpool, Milano, Madrid, Madrid, Parigi e Buenos Aires, tra le altre. L'esperienza prevede, oltre al viaggio e all'alloggio, i biglietti per una partita speciale nella città in questione, oltre a una serie di attività, visite guidate e persino corsi per comprendere meglio la cultura calcistica dell'ente che suscita l'interesse del tifoso. Inoltre, tutti i viaggi saranno pianificati in modo rispettoso dell'ambiente e l'uno per cento del ricavato andrà verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unit . Il prezzo finale per ogni itinerario esclusivo è ancora sconosciuto, ma è pensato per gruppi, inclusi amici e familiari.