We Africa, dal Burkina Faso a Milano: il bimbo gioca a calcio con la maglia di Ibra

Accade sui social: la maglia numero 11 di Zlatan Ibrahimovic sulle spalle di un bimbo del Burkina Faso

La Fondazione Adriano Nuzzo, che opera in Burkina Faso sotto l'egida di We Africa to Red Heart, ha inviato in Italia la foto di un bimbo di colore, che proprio in queste ore e in questi giorni ha piacere di giocare a pallone con la maglia di Zlatan Ibrahimovic.