Xavi, momento d’oro: il ritorno al Barca e i 40 anni della moglie Nuria

L’ex stella del Barcellona si appresta a tornare nel club che lo ha reso grande. Un momento importante anche per la sua famiglia

Xavi cuore blaugrana. È abbastanza semplice associare il nome di Xavi al Barcellona, club che lo ha reso grande, e che lui stesso ha aiutato a conquistare tanti trofei. La panchina del Camp Nou era chiaramente nel suo destino, e dopo la chiusura della parentesi Koeman non si poteva non pensare al grande ex. Lunedì sarà il grande giorno, con un’attesa già febbrile fra i tifosi, ma sarà un giorno toccante anche per lo stesso Xavi e la moglie Nuria.

Parte importante in ogni lavoro è anche e soprattutto la famiglia, che per Xavi è composta dai due figli Asia e Dan e dalla moglie Nuria. E proprio per sua moglie è in arrivo una bella ricorrenza, dal momento che proprio lunedì taglierà il traguardo dei 40 anni. Il tutto nel giorno della presentazione di Xavi da allenatore del Barca. Se non è questo un segno del destino…