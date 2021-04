CAPU…T DERBY – Arbitri, di chi è la colpa

Rigori non visti, Var silenti e polemiche continue: la stagione da cancellare della nostra classe arbitrale che ha spento la tecnologia

La sfida tra Juventus e Napoli è solo l'ultima stazione della via crucis del calcio italiano. Impossibile non vedere i rigori negati a Chiesa e Zielinski e se si può concedere qualche (poche) attenuanti all'arbitro di campo è del tutto inconcepibile che il Var sia rimasto silente. Come era già accaduto in troppe altre occasioni in questi mesi, tra penalty cancellati e cartellini rossi risparmiati. Intere partite condizionate, stravolte nel loro significato tecnico e sportivo perché si possono perdere ore a fare dibattiti tattici ma il calcio resta uno sport a punteggio basso, estremamente legato all'episodio. E il Var è nato per questo: non per eliminare ogni errore e replicare la moviola in campo, ma per concedere agli arbitri una seconda chance di avere più informazione per prendere decisioni vitali.