CAPU…T DERBY – Aspettando (Non) Godo

Dybala e l'attesa di un'offerta irrinunciabile per tornare a fare il calciatore. Dopo aver perso tutti i treni passati

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Dybala in vacanza, Dybala che rimpiange la Juventus, Dybala che aspetta l'Inter, Dybala che si offre alla Roma, Dybala che riceve telefonate dal Milan, Dybala che non ha nessun pretendente in Spagna, Germania o Inghilterra e nemmeno dalla Francia, dove c'è il PSG e niente altro. Dybala che aspetta e aspettando (non) gode perché la posizione di chi tra qualche ora sarà senza contratto e ha grandi aspettative economiche e tecniche, ma anche un quadro non certo sul suo futuro, non è una posizione comoda.

E' probabile che alla fine l'argentino finisca all'Inter o forse no. Per come si sono messe le cose nell'ultimo periodo della (ex) Joya è probabile tutto e il contrario di tutto con poche certezze su cui basarsi. La prima è che Dybala e chi per lui hanno sbagliato quasi tutte le strategie, tirando troppo una corda che alla fine si è spezzata. La seconda è che non vale i soldi che ha chiesto, non è un top player di livello mondiale e, quindi, non è un giocatore che possa aspettarsi un trattamento da top player di livello mondiale. La terza è che il modo in cui uscirà da questo vicolo cieco spiegherà quanto ancora c'è del calciatore e quanto, invece, è rimasto sepolto sotto due anni di guai fisici e incomprensioni tecniche.

La domanda è semplice: a cosa è disposto a rinunciare Dybala pur di tornare a fare il giocatore e basta? Si sussurra che tornerebbe a Torino con il capo cosparso di cenere e pretese al massimo ribasso, ma è possibile che sia fantacalcio perché Arrivabene non ha aperto il minimo spiraglio. Ma anche fuori dalla Juventus c'è spazio per cogliere l'ultima opportunità oppure restare ai margini a guardare ed aspettare. Non godendo.