CAPU…T DERBY – Cosa rischia la Juventus

La Procura di Perugia (cioè l'accusa) chiede il proscioglimento dell'avvocato della Juve nella vicenda dell'esame di italiano di Suarez. E adesso?

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Il proscioglimento dell'avvocato Maria Cesarina Turco è stato chiesto dalla procura di Perugia nell'udienza preliminare che riguarda il presunto esame farsa per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Nel capo d'imputazione viene indicata come "il legale incaricato dalla società Juventus football club". La procura ha invece ribadito in aula la richiesta di rinvio a giudizio per gli altri imputati. Tra loro l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. L'avvocato Turco - si legge nel capo d'imputazione - è stato accusato di essere stata "concorrente morale e istigatrice" in relazione al reato di falsità ideologica contestato per l'esame di Suarez sostenuto nel settembre del 2020 a Perugia. Il calciatore era all'epoca uno dei possibili obiettivi di mercato della Juventus. La richiesta di proscioglimento è stata avanzata dal procuratore Raffaele Cantone e dal sostituto Paolo Abritti. In aula anche il difensore di Turco, l'avvocato Franco Coppi (Agenzia ANSA, 22 giugno 2022).

Questa la notizia, come battuta dalle agenzie. In soldoni, l’unica persona con legami diretti con la Juventus attualmente a processo a Perugia per la vicenda dell’esame di italiano all’attaccante Luis Suarez (sì, quella della famigerata “cucumella”) ne uscirà quasi certamente pulita su richieste della stessa Procura. Che legittimamente ha compiuto i suoi accertamenti giungendo a questa conclusione. Personalmente la storia dell’esame cosiddetto farsa di Suarez non è mai piaciuta, ma è giusto che alla notizia sia dato risalto, così come risalto era stato dato nella fase dell’inchiesta, finita sui giornali in modo tanto sgangherato da irrigidire anche il capo della Procura perugina.

La Juventus era già stata archiviata in sede di processo sportivo, l’unico che interessa realmente alla platea dei tifosi bianconeri e antijuventini. Ha avuto un danno di immagine enorme (in parte causato dal suo stesso agire) e con lei le persone coinvolte, compreso l’avvocato per cui ora è stato chiesto il proscioglimento. Sarebbe giusto e corretto dare a questo passaggio lo stesso risalto della prima parte dell’indagine, quella delle intercettazioni finite in tv o sui giornali. Accadrà? No. Qui, però, la notizia la riportiamo, pronti poi a continuare a raccontare gli sviluppi di una vicenda non ancora conclusa dal punto di vista processuale.