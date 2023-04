CAPU…T DERBY – Difendere il Milan (la Juventus) per difendere tutti

Non è una provocazione, è il proseguimento di un pensiero iniziato nel maggio 2018 e che continua oggi. Allora il Milan era investito dai temporali provenienti da Nyon: la scarsa credibilità del cinese Li, la Uefa che voleva l'esclusione dalle coppe e un pezzo fondante del calcio italiano da solo a difendersi in un contesto punitivo anche oltre le colpe di chi sarebbe subentrato da lì a poco.

Ecco. Allora difendere il Milan significava difendere il calcio italiano. Oggi difendere la Juventus dalle invasioni di campo che provengono da fuori ha lo stesso significato. Non capirlo per questioni di tifo vuol dire essere miopi, ripetere lo stesso concetto a cinque anni di distanza è invece sintomo di coerenza. Non un passo verso il colpo di spugna, ma una semplice rivendicazione di autonomia e dignità di un sistema che già attraversa tempi difficili perché la Juventus rappresenta molto del suo valore. E rischia di perderlo per un po', se sarà stabilito da processi sportivi celebrati nelle aule dei tribunali e non comandati dal sentimento popolare.