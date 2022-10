CAPU…T DERBY – El robo de Barcelona

Il caos sollevato per il rigore non dato a San Siro e i precedenti che coinvolgono anche Milan e Juventus

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Della notte di San Siro in cui l'Inter si è ritrovata, e Inzaghi ha salvato la panchina, si sono capite tante cose ma una in particolare e cioè che a Barcellona non hanno per nulla digerito l'arbitraggio di Vincic. Non a torto, ripensando al tocco di mano di Dumfries non rilevato dal Var nel finale della partita, mentre tutto il resto appare molto esagerato e quasi grottesco ripensando al passato.

Proprio il Barça...

I catalani hanno anche pensato di fare un esposto alla Uefa, proposito poi rientrato evitando così una figuraccia epocale, ma si sono preparati il terreno per la partita di ritorno al Camp Nou dove per l'Inter sarà un inferno. Nulla di nuovo, fu così anche nell'aprile del 2010 tra andata e ritorno della semifinale che portò l'Inter al Triplete di Mourinho: anche lì qualche motivo di lagnanza c'era ma la tattica non funzionò pur consentendo, in un frastuono assordante, che Busquets simulasse facendo espellere Thiago Motta all'alba della sfida. Non si ricordano indignazioni il giorno dopo a Barcellona e dintorni, come non si ricordano dopo il mezzo furto subito dal Milan nel 2012 (rigore praticamente a gioco fermo e addio Champions) e quello intero ai danni della Juventus nella finale di Berlino 2015.

Insomma, tocca di nuovo all'Inter passare per la centrifuga catalana perennemente in funzione quando in campo le cose non funzionano a dovere. Come capitato a San Siro, perché l'altra lezione dei primi 90 minuti è che è inutile replicare il calcio di Guardiola e dei tempi che furono se poi non si tira in porta. Xavi ha commesso questo errore, il suo Barça è stato tanto lezioso quanto sterile, ma poi ha preferito prendersela con l'arbitro come un allenatore qualsiasi. Brutta figura. La sua.