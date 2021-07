CAPU…T DERBY – Gigio e il volemose bene del Milan

L'addio al miele a Donnarumma, le amnesie dell'ex portierone e il nuovo stile comunicativo del Milan

E' chiaro da mesi che il Milan ha deciso di imporsi ed imporre un nuovo stile a tutti i livelli, dalle trattative capestro con i procuratori alla comunicazione nei passaggi più delicati di una stagione. Tanto chiaro che il tradimento di Donnarumma, di cui le tracce erano ben visibili sin dallo scorso autunno, è stato gestito senza che ci fosse alcuna fiammata, proteggendo il numero 99, mettendolo in condizione di giocare tutta la stagione come se nulla fosse e alla fine di svuotare l'armadietto e andarsene quasi nottetempo. Dunque non sorprende che da parte dei vertici del Milan non ci siano asprezze nei confronti di Gigio e del suo ingombrante entourage, malgrado la vicenda abbia portato una parte del tifo rossonero a indicare negli stessi dirigenti i colpevoli di essersi lasciati portare via a zero un fuoriclasse potenziale. Quello che sorprende, semmai, è che il clima da 'volemose bene' prosegua ancora incurante degli ultimi sviluppi. Donnarumma è approdato al Psg, come da previsioni, è per salutare i tifosi rossoneri ha scelto di scrivere (?) un post social in cui in sostanza in mezzo a tanti giri di parole ha teorizzato di essersene andato per "affrontare sfide diverse, crescere e completarsi", come se al Milan questa opportunità gli fosse preclusa. Come se il progetto di questo Milan non lo convincesse, altrimenti non ci sarebbe ragione per andarsene. Un temino di 222 parole in cui sono mancare quelle più importanti: grazie e scusate. Ringraziamento che invece è stato ben presente in cima alla risposta social che il club gli ha riservato, come se si trattasse di una bandiera che lascia al termine di una carriera infinita e non di un 22enne che se ne è andato senza chiudere la porta.