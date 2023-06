CAPU…T DERBY – Giustizia sportiva, farsi pubblicità sulle spalle della Juventus

Per Malagò la giustizia sportiva funziona, per il governo va riformata ma in un modo non fattibile. E intanto il tempo passa...

di Giovanni Capuano -

C'è grande fermento intorno alla riforma della giustizia sportiva, un mulinare di idee e di provvedimenti tutti con l'etichetta sopra del 'Mai più altri casi Juventus'. L'ultimo duello si è consumato intorno alla bozza di decreto che il Governo avrebbe voluto (vorrà?) inserire in un decreto e che prevede la sospensione della pena sportiva fino all'ultimo grado di giudizio per evitare pasticci nelle classifiche dei campionati e, se possibile, quando la notizia di reato arriva nel finale di stagione spostare tutto all'estate con ricaduta su quella successiva. Ipotesi bocciata dai tecnici e poi si vedrà anche se sarebbe bastata una lettura superficiale del possibile provvedimento per comprendere che mancavano le basi perché potesse essere accolto così come era stato pensato.

