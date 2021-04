CAPU…T DERBY – Ho scritto una cazzata (anzi mezza)

Conte, il percorso finito dopo l'eliminazione dalla Champions League e le dimissioni per coerenza: storia di una minchiata cui fare ammenda

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Il percorso non era finito e io ho scritto una cazzata. Anzi, mezza. Perché dietro l'analisi pubblicata a caldissimo dopo la sconfitta con il Real Madrid che di fatto sanciva l'addio alla Champions League, c'era il rifiuto ad accettare le spiegazioni date da Conte, al tempo impegnato a discutere di percorsi, rose non adeguate e vittoria che doveva essere un sogno e non un obiettivo (per parafrasare al contrario il video cult di Agnelli davanti alla prima Juventus di Ronaldo). Ho scritto una cazzata, anzi mezza, perché resto convinto che Conte esagerasse allora nel sottostimare il valore del materiale messogli a disposizione da Marotta e Zhang. Ne sono convinto anche adesso. E sono convinto che il prosieguo della stagione lo abbia certificato.

Ma la mezza cazzata che ho scritto è tutta nella presunzione che a fine novembre fosse arrivato il momento di tirare una riga e fare la somma. Errore da matita blu. Conte ha dimostrato di essere capace di andare molto oltre e i mesi successivi hanno aiutato anche a mettere a fuoco una parte del contesto in cui stava lavorando e che, fino a quel momento, era rimasto solo accennato. Mai delineato. Quindi l'estrema conseguenza della mia (mezza) cazzata, e cioè che per coerenza dovesse dimettersi, era un errore e come tale oggi non ho problemi a farne ammenda riconoscendolo come tale.

Conte non doveva dimettersi, il percorso non era finito e il dopo è stato decisamente meglio del prima per i tifosi dell'Inter. Che oggi giustamente ricordano a questa rubrica la lapidarietà di quella frase e la rinfacciano. Comprensibile.