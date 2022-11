CAPU…T DERBY – Il rispetto che si deve ad Allegri

I fischi al tecnico juventino mentre assiste alle ATP Finals sono stati un tradimento. Meglio lui che chi lo considera un incapace non rispettando la sua storia

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Massimiliano Allegri è certamente responsabile del disastroso avvio di stagione della Juventus, dell'eliminazione precoce dalla Champions League e del non gioco della sua squadra. Personalmente ritengo che dopo la notte di Haifa avrebbe dovuto trarre le conseguenze del fallimento sportivo e di immagine in Europa per fare un passo indietro a lasciare che il club avesse libertà nel decidere se proseguire con lui oppure passare oltre. Quindi non c'è sorpresa nel fatto che il pubblico juventino ce l'abbia con Massimiliano Allegri e allo Stadium lo fischi nel momento dell'annuncio delle formazioni o quando ritiene opportuno.

Massimiliano Allegri, però, non sta rubando lo stipendio a nessuno

Allegri ha messo giù la testa nel momento più difficile e una qualche soluzione l'ha trovata se è vero che la Juventus ha rimesso in piedi il suo campionato e dopo la sosta si vedrà con quali prospettive.

E, soprattutto, piaccia o no agli amanti dell'estetica (che poi sono semplicemente frustrati dal fatto che la Juventus non vince da due anni), Massimiliano Allegri è un pezzo di storia del club, su quella panchina si è seduto 344 volte conquistando 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e facendo due finali di Champions League che a Torino non vedevano dal 2003. Un'era geologica.

Dunque Massimiliano Allegri non merita la gogna pubblica al di fuori di uno stadio. Non merita i fischi che gli sono stati riservati alle Finals di tennis che sono state una scena oggettivamente imbarazzante. Non merita che la giusta critica si trasformi in linciaggio gratuito. Non merita di essere descritto come una specie di incapace su cui tutti possono infierire: chi non ha vinto un decimo di quello che ha vinto lui e chi grazie a lui ha goduto e gioito. Quella bordata di fischi a tradimento è stata un gesto vile, chiunque l'abbia fatto. Fuori contesto. Meglio Allegri dei fischiatori coperti dall'anonimato nel buio di quel palazzetto.