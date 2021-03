CAPU…T DERBY – Inter, l’allarme Covid altera la corsa Scudetto

La positività al Covid di Handanovic e i precedenti che mettono a rischio il calendario. Fermare la sfida col Sassuolo o giocare?

La positività di Handanovic al Covid allunga un'ombra sulla volata scudetto e mette a dura prova la tenuta di protocollo e campionato. Cosa sarà di Inter-Sassuolo in programma sabato sera alle ore 20,45? Cosa deciderà di fare l'Asl di Milano, nel caso si dovesse avere il sospetto o la certezza dello svilupparsi potenziale di un focolaio dentro il gruppo nerazzurro? Fermare tutto o lasciar proseguire? Domande che devono agitare perché dal precedente di Juve-Napoli in poi la Serie A si è scoperta fragile e in mano alle autorità sanitarie locali più che a Lega e Federcalcio. Certo, il problema non sono più le date per recuperare le partite, dal momento che quasi tutti i club italiani sono fuori dalle coppe europee e spazio c'è come dimostra la vicenda dell'accordo tra Agnelli e De Laurentiis su cui è stata imbastita una polemica ad arte priva di senso e di conoscenza dei precedenti. Il problema è garantire una regolarità al torneo e la coerenza di scelte e comportamenti tra una squadra e l'altra.

Discorso che interessa anche il via libera ai nazionali per le date Fifa di marzo, con la Francia pronta a bloccare i suoi extraeuropei dopo che già il Sudamerica ha cancellato le prime partite di qualificazione al Mondiale del 2022. I club italiani stanno battagliando con le federazioni per cercare di tenere a casa il più possibile i giocatori, ma come sempre accade si va in ordine sparso e vince il più... furbo o il più potente. Insomma, Inter-Sassuolo pesa triplo sulla corsa scudetto. Nella normalità per i punti che mette in palio, nel caso si disputi perché Conte ci arriverà nella migliore delle ipotesi con un portiere che non gioca da 15 mesi (colpa anche sua che non ha mai dato minuti ai vice Handanovic) e nella peggiore perché, se spostata, sarebbe legittimo chiedersi perché questa sì e altre di Juventus e Milan no.